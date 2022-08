Store besparelser på vej: Kommune skal spare trecifret millionbeløb

Der bliver dog ikke tale om besparelser over en bred kam, hvis det står til borgmesteren, for områderne ældre, udsatte voksne samt voksne med handicap og børn i vanskeligheder får efter politisk aftale et løft på 200 millioner kroner efter omfordeling.



Flere velfærdsområder skal altså fortsat prioriteres, hvilket betyder at andre områder må lægge for på besparelserne.

Utilfreds rådmand

Det er de også klar over på området for Børn og Unge, hvor rådmand Thomas Medom (SF) i en umiddelbart med borgmesterkontoret koordineret udmelding tirsdag eftermiddag skriver, at hans magistrat skal finde besparelser for 80 millioner kroner.

Det er Thomas Medom dog ikke tilfreds med, for han mener, der skal investeres og ikke spares på hans område.

- Vi står over for store udfordringer på børne- og ungeområdet de kommende år. Antallet af børn og unge med diagnoser og store udfordringer i hverdagen stiger fortsat voldsomt. Det presser børnene og de unge, og det presser deres forældre og de mange pædagoger, lærere og ledere, som hver dag skal tage hånd om alle børn og unges trivsel og læring. Jeg ser det som en bunden opgave at få vendt udviklingen. Samtidig er indeklimaet på flere folkeskoler for dårligt, og vi mangler pædagoger og lærere – nu og i særdeleshed i fremtiden. Hvis ikke vi gør det, der er behov for, står vi med endnu større problemer inden for få år, siger Thomas Medom i en skriftlig kommentar udsendt få minutter efter borgmesterens.