Storcenter plaget af tyverier fra 'de helt unge'

- Min appel er, at de snakker med deres børn om, hvad tyveri er for en størrelse, og hvorfor det er forkert, siger han til TV2 Østjylland.

Her opfordrer han forældre og skole til at tale med børnene, så tyverierne kan få en ende.

Han fortæller, at det gælder om at holde øje med større grupper, der kommer ind i butikkerne, at være nærværende overfor kunderne og have øje for, hvad der sker i prøverummene.

Kim Schibler Østerhaab fortæller, at det er to slags produkter, der forsvinder mest af.

Vagterne patruljerer flittigt rundt i Storcenter Nords gange i det nordlige Aarhus. Deres øjne flakker rundt for at spotte særligt en type, der i øjeblikket begår mange tyverier i centrets 50 butikker:

Tal fra Rigspolitiet, som TV2 har indhentet, viser, at der er sket en kraftig stigning i antallet af tyverier begået af 10-19 årige. På nuværende tidspunkt har Rigspolitiet registreret 1376 tyverier begået af den aldersgruppe indtil videre i år.

En fremskrivning viser, at tallet for 2023 vil ende på over 2000 tyverier. Det er en stigning på 700 tyverier i forhold til 2021, men allerede i 2022 begyndte tendensen at gå i en negativ retning med 1718 tyverier begået af børn og unge mellem 10 og 19 år.

Onsdag aften kunne Anders Sølling Kristensen fortælle, at de seks drenge, han efterlyste i sit opslag, havde henvendt sig sammen med deres forældre. De tilstod og undskyldte for tyveriet, fortæller han her.