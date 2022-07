Stor triumf: Ung østjysk kvartet vinder på amerikanernes hjemmebane

- Your 2022 first place gold medalist champion, all the the way from Denmark ...

Så langt nåede værten ved årets VM for barbershop, før fire danske gutter hoppede og sprang nede på tilskuerrækkerne. For det var sandt:

Danske Clementones er verdens bedste unge kvartet i barbershop-genren.

Det stod klart, efter de havde sunget deres to sange ved den prestigiøse konkurrence i Charlotte i den amerikanske delstat North Carolina. I øvrigt som den første danske kvartet nogensinde i konkurrencen.

- Det har givet en del opmærksomhed herovre om, at Danmark også kan noget. De har ingen anelse om, at der skete noget i Danmark, og så kommer vi første gang og vinder det, siger Erik Buchreitz, da TV2 ØSTJYLLAND taler med tre af kvartettens sangere på en forbindelse fra North Carolina.

Barbershop er en amerikansk opfindelse og kendes især fra 1950'erne. Genren har dog overlevet årtier og kan selv i dag samle op mod flere tusinde tilskuere, når de bedste kor og kvartetter dyster, som det var tilfældet i Charlotte.

Men det var altså ikke amerikanerne, der løb med æren i år, for fire unge mænd fra Aarhus sang og charmerede sig ind på dommerne i konkurrencen for unge kvartetter.