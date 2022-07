Stor politiaktion i nat ender med løsladelse

En 42-årig mand fra Aarhus blev anholdt klokken 21.38 fredag aften og er lørdag fremstillet i grundlovsforhør.

Her er han sigtet for kvalificeret vold ved i forbindelse med et større slagsmål at have slået en 20-årig mand fra Aarhus i hovedet med en jernstang.

Slagsmålet skulle have fundet sted på Skanderborgvej i Viby. Den 42-årige blev løsladt efter grundlovsforhøret, men er fortsat sigtet i sagen.