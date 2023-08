Stor politiaktion efter brutalt overfald på ældre mand

Tidligt tirsdag morgen blev en 80-årig mand overfaldet ved Augustenborggade i det centrale Aarhus.

Gerningsmanden havde overfaldet den ældre mand med slag og havde truet ham til at udlevere sin bil med en pistollignende genstand.

Kort efter ankom en patrulje til gerningsstedet, og det tog dem ikke lang tid at finde frem til, hvem den mistænkte gerningsmand var. Anholdelsen foretog de dog først tirsdag eftermiddag.

I mellemtiden blev den ældres mands bil fundet på en adresse på Vroldvej i Skanderborg.

Intens efterforskning

Da man mistænkte, at gerningsmanden var i besiddelse af et skydevåben, tog politiet ingen chancer, skriver de i en pressemeddelelse.

Derfor blev flere patruljer sendt til adressen i Skanderborg, hvor huset blev omringet af betjente i en koordineret anholdelsesaktion.

Den 34-årige mand blev anholdt klokken 13.28 uden større dramatik, oplyser Østjyllands Politi.

- Efter at have modtaget anmeldelsen her til morgen, iværksatte vi en intensiv efterforskning. Indsatsen førte hurtigt til, at vi fik mistanke til den 34-årige, som vi efterfølgende kunne anholde uden dramatik på en adresse i Skanderborg. Vi har ingen indikationer på, at der skulle være nogen medgerningsmænd til røveriet, siger Thomas Schouby Hansen, vicepolitiinspektør hos Østjyllands Politi i pressemeddelelsen.

Den 34-årige mand vil forventeligt blive fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Aarhus i løbet af onsdag formiddag. Af hensyn til sagens efterforskning har politiet pt. ikke yderligere kommentarer til sagen.