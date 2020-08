Stor opbakning til festuge: Vi har brug for den

Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Socialdemokraterne og Venstre mener alle, at festugen skal gennemføres under de restriktioner, der er udstedt fra myndighedernes side.

- Vores tillid til borgerne i Aarhus er så stor, at vi tror på, at det kan de godt finde ud, siger Venstres leder i Aarhus byråd, Hans Schou til TV2 ØSTJYLLAND.

Samme holdning møder man hos Det Konservative Folkeparti, der mener, at festugen er en kærkommen mulighed for et afbræk i en coronapræget hverdag.

- Vi ved, at mange døjer med ensomhed, og den problematik er vokset eksplosivt under coronakrisen. Vi mener, at en festuge kan være med til at løsne op for ensomheden og få løftet folk ud af den, siger Peter Sporleder (K).

Han tror også på, at borgerne kan finde ud af at passe på sig selv og hinanden.

- Jeg har større tillid til vores borgere. Vi ved allesammen godt, at vi skal passe på, også selvom vi har fået nogle øl. Og så må vi hjælpe hinanden. Vi må prikke til hinanden, hvis nogen ikke kan finde ud af det Peter Sporleder (K)

Onsdag morgen skriver TV 2, at Statens Serum Institut advarer Folketinget mod at åbne barer, natklubber og spillesteder, da det er steder, hvor smitte kan sprede sig hurtigt på grund af tæt kontakt og alkohol, der gør os mere tilbøjelige til at se bort fra retningslinjerne om god afstand og hygiejne.

Folketingets partier skal onsdag forhandle om den såkaldte fase fire i genåbningen af Danmark. Hvis barer, natklubber og spillesteder ikke bliver den del af fase fire, så bliver de heller ikke en del af festugen, siger Hans Schou.

- Hvis man tager den festuge, vi kigger ind i, så er det en festuge, der er tilpasset en virkelighed, hvor corona er iblandt os (…) Hvis myndighederne ikke åbner for natklubber og spillesteder i fase fire, så er det et vilkår, som Aarhus Festuge retter ind efter, siger han.

SF’s rådmand Thomas Medom foreslog tirsdag, at Aarhus Festuge skal aflyses eller udskydes på grund af de stigende smittetal i Aarhus. Han mener ikke, at det er forsvarligt at kombinere mange mennesker med alkohol på nuværende tidspunkt.

- Med det nuværende smittetryk i Aarhus virker det ikke som verdens bedste idé at samles til festuge om godt to uger, lyder det fra Thomas Medom.

01:25 VIDEO: Thomas Medom frygter, at festugen kan bidrage til øget smitte i Aarhus. Indslaget er fra d. 11. august 2020. Luk video

Direktør for Aarhus Festuge, Rikke Øxner, anerkender Thomas Medoms bekymring for folkesundheden, men hun forklarer, at man har planlagt festugen efter en virkelighed, der er tilpasset corona.

- Det er klart, hvis man tænker festugen som masser af øl, så kan man være bekymret. Men det har vi tonet ned for og i stedet gjort mere ud af det kulturelle og debatskabende. Det bliver meget anderledes i år, siger hun.

En stor del af festugens arrangementer vil foregå udendørs. Ved de arrangementer, der skal holde indendørs, er der sat et loft på antallet af billetter, så gæster kan holde en passende afstand til hinanden.

Borgmester Jacob Bundsgaard (S), der også er formand for Aarhus Festuge, siger, at man fra kommunens side følger situationen nøje. Men han er også positiv i forhold til at afholde den traditionelle festuge, der begynder 28. august.

- Aarhus Festuge tilpasses omstændighederne og kan tilpasses med kort varsel (…). Borgernes sikkerhed er altid første prioritet. Derfor laves en løbende sikkerhedsvurdering, og arrangementer gennemføres kun, hvis det er sundhedsmæssigt forsvarligt, siger han.

05:44 VIDEO: Festugens leder forsikrer, at festugen kan afholdes under sikre forhold Luk video

Peter Sporleder og Hans Schou anerkender begge, at meget kan se anderledes ud om to uger, når festugen efter planen skal begynde. Men de håber begge, at festugen bliver en realitet. Det har vi brug for, lyder det fra dem begge.

- Vi er også sociale mennesker, som har behov for at være ude og i dialog og kontakt med hinanden. Det synes jeg er noget af det, som festugen kan. Så længe vi efterlever myndighedernes betingelser og krav, så synes jeg ikke, vi skal lukke ned for festugen, siger Hans Schou, politisk leder for Venstre i Aarhus byråd.

Hans konservative kollega har også stor tillid til ledelsen bag Aarhus Festuge.

- Vi ved, at festugen arbejder med de hensyn, der skal til, og vi synes, at vi har brug for at komme ud og opleve noget og være sammen i den her mærkelige tid, siger Peter Sporleder (K).

Fra mandag til tirsdag steg antallet af smittede i Aarhus med 56 personer.