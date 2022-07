Stor østjysk fodboldsøndag med rivalopgør og gul overraskelse

Superligaen er tilbage for fuld styrke, og med hele fire østjyske hold blandt ligaens 12 giver det masser af fodbold på højt niveau i landsdelen.

I dag er ingen undtagelse, hvor et sandt rivalopgør begynder klokken 14. Her tager AGF mod Randers FC, og det plejer at betyde garanti for en intens fodboldoplevelse.

- Årets vigtigste kamp, som en AGF-fan på Facebook omtaler dagens sammenstød med ”hestene” fra Randers.