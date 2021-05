Stor narkosag: Mænd idømt 53 års fængsel

Retten i Aarhus har fredag den 28. maj idømt ti mænd mellem halvandet og otte års fængsel for at have deltaget i organiseret narkokriminalitet.



To af mændene er hollandske statsborgere, en enkelt er iransk statsborger, og de resterende syv mænd er danske.

I efteråret 2019 fik Østjyllands Politi et tip om import og salg af narko. Efter flere måneders efterforskning blev det tydeligt, at der var tale om større mængder af narko, og at narkoen både blev solgt på gaden og via narkotelefoner, hvor stofferne kunne blive bragt ud.

Det oplyser Østjyllands Politi.

I februar 2020 anholdte Østjylland Politi en 25-årig mand, der var i gang med at sælge kokain på sit værelse i Aarhus. Efterfølgende, i april, foretog politiet en større aktion i Aarhus, hvor i alt seks personer blev anholdt, og mange adresser blev ransaget.