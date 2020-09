Stor eftersøgning: - Vi er massivt i gang med mange styrker

Politi og frivillige leder intensivt efter Sofie Hauge Kyneb, der aldrig mødte op på arbejde onsdag morgen. Siden har hendes forældre og politiet bedt offentligheden om hjælp til at finde hende.

Torsdag aften fortsætter den store indsats for fuld kraft.

- Vi er massivt i gang med rigtig mange styrker, siger vagtchef Martin Christensen fra Østjyllands Politi.

Politiet har ikke nogen konkrete spor at gå efter udover henvendelser fra borgere. Sofie Hauge Kyneb har ikke efterladt sig nogen spor som dankort eller mobiltelefon, der kan lede til, hvor hun er gået hen.

Sofie Hauge Kyneb Foto: Privat

Torsdag har politiet søgt med dykkere, hundepatruljer og en helikopter. Men det eneste spor politiet har at gå efter er henvendelser fra borgere.

- Vi afprøver alle de her henvendelser, vi har fået fra borgerne, og det er rigtig mange. Er der det mindste, der kunne have interesse, så kigger vi på det, siger Martin Christensen.

Sofie beskrives som: 177 cm høj

Slank

Halvlangt, lyst hår

Er iført bordeaux træningsbukser, lyserød eller hvid T-shirt, lysebrun fløjlsjakke og hvide Adidas-tennissko

Torsdag eftermiddag har politiet fået hjælp fra organisationen Missing People. De styrer 100 frivillige, der mødte op klokken 15.30 for at hjælpe med at søge efter Sofie Hauge Kyneb efter anvisning fra politiet.

De frivillige hjælper med at afsøge nogle af de områder, hvor politiet i forvejen har været med eksempelvis hundepatruljer.

Sofie Hauge Kyneb

Vagtchefen fortæller, at man stadig søger meget bredt. Man har blandt andet efterprøvet et par tip i Randers, men derudover foregår eftersøgning i Aarhus og omegn.

Natten til torsdag var forældrene til den forsvunde kvinde også selv ude at lede efter hende. Det fortalte de tidligere i dag til TV2 ØSTJYLLAND.

- Vi har ledt efter hende hele natten i Marselisborg Skovene. Det er der, vi plejer at gå tur. Vi tænker, at hun måske bare er blevet ved med at gå for at få luft til hovedet, siger Majbritt Hauge Kyneb, mor til Sofie.

Det samme var Sofies kolleger, venner og bekendte. De brugte natten til torsdag på at afsøge midtbyen i Aarhus og grønne områder ved byen. Men uden at finde spor efter Sofie.

- Vi ved ikke, hvor vi skal lede mere. Jeg har det forfærdeligt. Det er et mareridt. Vi håber, hun snart vender tilbage i god behold, sagde Majbritt Hauge Kyneb tidligere torsdag.

Politiet oplyser torsdag eftermiddag, at Sofie kan være iklædt en grå jakke, som kan ses på billedet herunder.