Stor eftersøgning i gang efter forsvundne Peter

29-årige Peter Burns er fra Irland, men bor i øjeblikket i Aarhus sammen med sin søster.

Efter at have drukket øl med kolleger sagde Peter Burns pænt farvel et sted mellem midnat og klokken 01.00, hvorefter han forlod 'Pub'en' i Jægergårdsgade. Han gik herefter ad M.P. Bruuns Gade i retning mod havnen.

Har du oplysninger i sagen, kan du kontakte Østjyllands Politi på telefon 114.