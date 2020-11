Støv, fedt og madrester: Legendarisk Aarhus-restaurant får bøde på 15.000 kroner

Forsinket udskiftning



Kasper Hauge ejer sammen med sin familie Teater Bodega. Han har sin daglige gang i restauranten som tjener. Han forklarer, at problemer skyldes, at arbejdet med at skifte hele køkkenet er blevet forsinket på grund af corona.

Køkkenet skulle have været totalrenoveret i juli, men det er blevet udsat til begyndelsen af januar, hvor Teater Bodega holder lukket de første 13 dage af det nye år.



- Det er et tudsegammelt køkken, og det trænger bare. Det er lidt ærgerligt, men der er ikke noget at gøre. Det er bare at æde den, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.