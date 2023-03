Støjberg tilføjer endnu en DF-afhopper til sit parti

Byrådsmedlem Jakob Søgaard Clausen forlod sammen med mange andre Dansk Folkeparti i 2022. Og ligesom mange af de andre afhoppere, er han nu at finde i Danmarksdemokraterne under Inger Støjbergs vinger.

Det bekræfter han selv mandag morgen. Han bliver den første til at repræsentere partiet i Aarhus byråd.

- Fra den platform kommer jeg til at vise, hvorfor det er vigtigt med et parti som Danmarksdemokraterne i Aarhus byråd, siger han til TV2 Østjylland.

Tilløbet har været langt. Ifølge Jakob Søgaard Clausen skulle han også bruge lidt tid på at tænke sig om efter sit exit fra Dansk Folkeparti.

- Nu er Danmarksdemokraterne et nyt parti, og der kom et folketingsvalgvalg hurtigt efter stiftelsen. Jeg havde også brug for at se tiden an og tage nogle god snakke med dem, siger han.

Fortsætter sit arbejde

Byrådsmedlemmet ønsker ikke at oplyse, hvem der tog den indledende kontakt i forhold til det nye parti. Men hans indmeldelse er sket efter flere gode snakke mellem partiet og den tidligere DF'er.