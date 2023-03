Stod frem med sin diagnose: Nu starter Martin på drømmejobbet

Med ærlighed kommer man længst, lyder et gammelt ordsprog, og det må siges at være sandt for 21-årige Martin Rosenkilde. Han delte åbent og ærligt først på Facebook og siden i TV2 Østjylland de udfordringer, han har oplevet med at have en diagnose og skulle søge et job. ’Jeg er autist og dårlig til sociale relationer,’ skrev han i et opslag. Den ærlighed gik ikke ubemærket hen. Under et døgn efter, at han fortalte sin historie, blev han kontaktet af virksomheden Triscan i Brabrand, der er en dansk reservedelsgrossist. - De kontaktede mig og fik mig til samtale. Efter samtalen aftalte vi, jeg simpelthen kom i lærer derude, fortæller en glad Martin Rosenkilde Ikke første samtale Martin Rosenkilde havde allerede været til samtale blot fire uger forinden ved Triscan, men det havde ikke ført til drømmelærerpladsen. Men efter at han stod frem i TV2 Østjylland, vendte de altså tilbage.

quote Det er helt vanvittigt, at han har turdet blotte sig og være så ærlig på trods af sine udfordringer Søren Kaare Nielsen, lagerchef ved Triscan

- Det var, fordi jeg udstillede mig selv. Det er noget, mange autister har svært ved at gøre, og det med at de så min artikel, så vidste de, de havde at gøre med noget særligt, fortæller Martin Rosenkilde.

Og det har han ret i. - Den artikel gjorde simpelthen så stort indtryk. Da jeg læste den, rykkede det hele vejen igennem kroppen. Det er helt vanvittigt, at han har turdet blotte sig og være så ærlig på trods af sine udfordringer, siger Søren Kaare Nielsen, der er lagerchef ved Triscan, og uddyber: - Der er ingen tvivl om, det betyder helt vildt meget for mig, at man har det mod og på den måde viser, man faktisk er villig til at trodse de udfordringer, man har. Derfor skrev Søren Kaare Nielsen med det samme til Aarhus Tech og spurgte, om Martin Rosenkilde kunne komme til samtale. Allerede i gang Der har været kort fra tanke til handling. Martin Rosenkilde begyndte så småt ved Triscan i fredags – og indtil nu er alle meget begejstrede. - Jeg er helt vildt glad for det, siger Martin Rosenkilde selv. Og det er hans nye chef bestemt også. - Det gik fantastisk. Jeg fortalte ærligt om Martins udfordringer på morgenmødet, og jeg ved ikke, om det var eufori, eller hvad det var, men han valgte faktisk at sige noget selv på morgenmødet, hvilket var helt vildt. Så allerede i fredags kunne man mærke, de ting han besidder, fortæller Søren Kaare Nielsen.

quote Det har bare været fantastisk, fordi så ved man bare, der er mennesker derude, som man slet ikke kender, som støtter op Martin Rosenkilde