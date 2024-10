Julen er reddet: Stjernerne tændes alligevel over Strøget

Selvom Anders Winnerskjold (S), under pressemødet torsdag, hvor han af den socialdemokratiske gruppe blev afsløret som byens kommende borgmester, samtidig bebudede, at han ville redde aarhusianernes elskede stjernehimmel over Strøget, så er det nu blevet ganske unødvendigt for den kommende borgmester at redde julen.

Det har en række bidrag fra det lokale erhvervsliv i stedet gjort. Det skriver Århus Stiftstidende.

Det skabte ellers røre både ved aarhusianerne, butikkerne og i den politiske andedam, da det tidligere i oktober blev meldt ud, at den over 20 år gamle tradition med en stjernehimmel over gågaden i Aarhus stod til at være fortid. Strøgforeningen, der står for den 850 meter lange, funklende lyshimmel havde ikke penge nok.