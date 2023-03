Stjerner i sorg: 'Gik i seng i strålende humør. Vågnede aldrig op'

Han har spillet guitar for en lang række af dansk musiks største navne, men mest kendt var han som guitarist i Gnags med stærke rødder i Aarhus.

I weekenden døde Per Christian Frost. Det kom som et chok for mange. I januar og februar i år var Per Christian Frost på turné med sit eget band, Per Chr. Frost & Band.

Af hans Facebook-profil fremgår det, at der også var planlagt en turné med bandet Frimer & Frost til efteråret. Men sådan blev det ikke.

Forsanger Peter A.G. deler på Facebook sin sorg over tabet af sin ven i form af et nekrologdigt.

'Jeg forstår det ikke. Jeg forstår det slet, slet ikke. Per Frost er død. Hvad? Han sov stille ind lørdag nat. Gik i seng i strålende humør. Vågnede aldrig op,' skriver Peter A.G. Nielsen, der slutter sit digt med ordene:

' Vi skal dø, venner. Ja, og netop derfor er livet dyrebart. Og der er nok af smerte at lindre, som Per ville sige det. Kære Per. Tak for alt. Æret være dit “fuldmånelysende" minde, skriver den folkekære sanger Peter A.G om sin mangeårige ven og kollega.

De to var de eneste tilbageværende fra det oprindelige Gnags. Nu er Peter A.G. alene.