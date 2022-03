Stjernearkitekt har planen klar: Så vildt bliver nyt center

Det er den danske stjernearkitekt Bjarke Ingels, der står bag projektet. Og bygningens form betyder, at forskere på hjerneforskningcenteret ikke længere skal traske ned af lange korridorer.

- Ideen er, at Dansk Neuroforskningscenter er en videreudvikling af hospitalet. Hvor hospitalet består af en masse lige gange, det er effektivt og rationelt. Men det er ikke så godt til at skabe vidensdeling på tværs. Vi har prøvet at udforme centeret på samme måde, som hjernen ligger i folder, siger Bjarke Ingels, stifter af tegnestuen BIG.