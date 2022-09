Stjal trøje fra AaB-fan efter AGF-kamp: 22-årig sigtet

Superligakampen mellem AGF og AaB i Aarhus lørdag aften gav et uroligt efterspil.

Det oplyser Østjyllands Politi til TV2 ØSTJYLLAND.

En 22-årig mand er sigtet for røveri ved at have truet en 16-årig dreng til at udlevere sin AaB-fantrøje.

Derudover fortæller politiet, at der umiddelbart efter kampen var optræk til slagsmål uden for stadion, hvor nogle AaB-fans forsøgte at komme hen til nogle AGF-fans.

- Begge grupperinger er meget opfarende og forsøger at komme i slagsmål med hinanden, siger Jakob Christiansen, kommunikationsmedarbejder hos Østjyllands Politi.

AaB-fansene blev eskorteret hen til toget, og her opstod der igen uroligheder, da AGF-fans dukkede op. Politiet fortæller, at betjentene måtte bruge magt og peberspray for at adskille parterne.

Røveri kort efter kampen

Ifølge sigtelsen skete røveriet mod den 16-årige dreng med AaB-trøjen omkring klokken 19.30 på Frederiks Allé kort efter kampen.

Politiets efterforskning ledte frem til den 22-årige, der blev anholdt natten til mandag.

Mandag kl. 11 fremstilles manden i grundlovsforhør i Retten i Aarhus.