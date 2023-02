Stjal smykker for over 9 millioner kroner: Er nu blevet udvist af landet

Den 23. november 2021 blev Knud Pedersen Ure udsat for et voldsomt rambuktyveri, hvor fire gerningsmænd kørte en bil ind i ur- og smykkeforretningen.

Det har så nu vist sig, at en af gerningsmændene har været med til begge indbrud. Han har altså i alt været med til at stjæle smykker for over ni millioner kroner.

Fire af de fem gerningsmænd , der var med til indbrudet i København er blevet anholdt, mens der stadig er tre uidentificerede gerningsmænd, der var med til indbrudet i Aarhus.



De fire anholdte er fredag blevet idømt fængselsstraffe på mellem et og tre år for indbrudstyveri af særligt grov beskaffenhed.

- Udover, at der blev stjålet ure og smykker for meget store beløb, er det en voldsom fremgangsmåde at benytte en bil som rambuk. Dommen afspejler, at der var tale om et nøje planlagt og professionelt indbrud. Det er vi tilfredse med, siger anklagerfuldmægtig Merve Deveci i en pressemeddelelsen.



Den 38-årige mand, der blev dømt for begge rambuktyverier, blev idømt tre års fængsel og udvist for bestandig. Han udbad sig betænkningstid i forhold til en eventuel anke.