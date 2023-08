Stjålet i ly af natten: Claus' milliondyre yacht dukkede op i Norge

- Båden er fundet oppe i Bergen i Norge omkring 700 kilometer fra Marselisborg. Den er fortøjret ved en bro nær en efterskole, og nu har norsk politi beslaglagt den, så den kan blive undersøgt, siger Ralph Andersen, der er chef for den danske afdeling af Bavaria Yachtforsikring, som er Europas største selskab for forsikring af både.

Så kontaktede de politiet, der rykkede ud. I nat har båden været bevogtet, så gerningsmændene ikke fik mulighed for at vende tilbage og sejle væk med den.

Claus Dissings 45 fod store Princess-lystyacht, der koster fem til seks millioner kroner fra ny, blev fundet ved, at nogle folk fra den pågældende efterskole undrede sig over, hvorfor der pludselig lå en båd af den kaliber ved deres bådebro. Der var ikke navn på, men de søgte på nettet efter omtale af stjålne både, og på den måde stødte de på efterlysningen af Claus' 11 år gamle Princess.

- Vores kunde er meget glad lige nu, og vi er glade for at se, at vores system fungerer og er effektivt. Vi gør det, når vi skal efterlyse en stjålet båd, at vi trykker på en knap, der automatisk sender efterlysningen ud til 3000 modtagere over hele Europa, forklarer Ralph Andersen til TV2 Østjylland.

Skal undersøges for skader

- Nu skal den så sejles hen til et værft, hvor den skal undersøges nærmere. Blandt andet for eventuelle skader. Det sker ret ofte, at både bliver stjålet, men det er ikke tit, at nogen slipper væk med en båd af den her størrelse, da den af gode grunde er svær at skjule, siger Ralph Andersen.

Han mener, at der er tale om organiserede kriminelle, der er lykkedes med at sætte bådens gps-system ud af drift ved hjælp af såkaldte jammere, der forstyrrer signalet fra teknikken. Dem kan man købe billigt på nettet, og det er almindeligt kendt, at kriminelle bruger den metode, forklarer han.

- I hvert fald betød det, at vi ikke havde mulighed for at tracke den. Vi kunne se på optagelser fra Marselisborg Havn, at den sejler afsted klokken 03.30, hvorefter den forsvinder sporløst, siger Ralph Andersen, der glæder sig over at have fået et meget stort antal henvendelser fra folk, der gerne ville hjælpe med at få båden tilbage.

Claus Dissing er indforstået med, at Ralph Andersen fortæller om sagen til TV2 Østjylland.