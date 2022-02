Stjålet bil endte i færdselsuheld: Ejeren stod og måbede

Men i stedet for at ryste på hovedet over egne bakkeevner, havde bilisten en noget anderledes reaktion.

Det skriver Østjyllands Politi i døgnrapporten.

Vidnerne havde nemlig set bilisten og to-tre andre personer løbe væk fra de kolliderede biler for at slå sig ned i sæderne på to andre biler, der holdt i nærheden.