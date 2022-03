Stine nappede pakke i en brandert - nu vil hun finde ejermanden

Stine Hørning Hansen er lidt flov over situationen. En del, faktisk. Alligevel har hun valgt at fortælle sin historie til TV2 ØSTJYLLAND. Fordi hun har en mission. Viktor skal findes.

Og hvem er så Viktor? Jo, han er den tiltænkte modtager af en pakke, som aldrig er nået frem. En pakke, som 27-årige Stine Hørning Hansen fik fingre i fredag eftermiddag. Og det er måden hun fik fat i den, hun er flov over.

- Jeg havde været til fredagsbar og skulle mødes med en anden veninde senere. Jeg er sent på den, men uden for banegården ser jeg den her pakke, som ligger bag på en cykel. Den er ikke spændt fast eller noget - den ligger der bare, pakket ind i julepapir. I min brandert tænker jeg, at den ser spændende ud, og den tager jeg med, fordi det kunne være en fin undskyldning for at være sent på den, forklarer hun til TV2 ØSTJYLLAND.