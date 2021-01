Stine giver knyttede kram: Hvis jeg får én til at smile, er mit arbejde gjort

Ifølge Makram-stifteren er knytteteknikken rimelig simpel at kaste sig ud i, og for hende har det været en stor tilfredsstillelse at dyrke et håndværk i coronatiden.

- Det har holdt mig beskæftiget. I lidt triste tider er det rigtig sjovt at lave sådan noget. Det giver et eller andet, at jeg holder mig lidt produktiv, siger hun.