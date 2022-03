Stig Tøfting så sit liv som teaterstykke: - Selvfølgelig skal episoden fra Store Torv med

"Skal selvfølgelig med"

Derfor er han også helt på det rene med, at teaterstykket også viser de scener fra hans liv, som ikke er de lykkeligste. For eksempel episoden fra juni 1999, da Stig Tøfting slog en mand ned med flad hånd - og senere samme år blev dømt for episoden.

- Den her ene scene med episoden nede fra Store Torv, den skal selvfølgelig være en del af den her fortælling, siger Stig Tøfting.

Han hæfter sig også ved de sportslige opture. Pokaltitler med AGF, debut og mål på landsholdet og "Plæneklipperens" - som Stig Tøfting blev kaldt - sidste landskamp. Og de personlige opture.



- Kigger man på det private, så har der jo været lykkelige stunder i forhold til, at man er blevet far, siger han.

Lærer at leve med det

Men de mørke tider fylder naturligvis også. Som 13-årig kom Stig Tøfting hjem og fandt begge sine forældre døde, da hans far dræbte moren og derefter begik selvmord. Og senere i livet mistede han en søn blot 26 dage efter fødslen. Han døde af meningitis.

- Jeg kommer da aldrig over at have mistet mine forældre. Men jeg lærer at leve med det. Jeg kommer da heller aldrig over at have mistet Jon - som blev en måned. Men jeg lærer at leve med det, siger Stig Tøfting.