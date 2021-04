Stig Tøfting har indsamlet millionbeløb til kræftsyge børn

Ifølge direktør hos Børnecancerfonden Marianne Benzon Nielsen er det vigtigt at kunne gøre en forskel for kræftramte børn, og det hjælper Stig Tøfting med.

- Det gør en stor forskel, at der findes ildsjæle som Stig Tøfting. Vi er en selvstændig fond, der har brug for støtte udefra, hvis vi skal kunne hjælpe familierne. Stig har gjort en fantastisk indsats for at sætte fokus på og støtte op om børn med kræft. Tusind tak til Stig og alle, der har bidraget til indsamlingen, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.