Stav og bold i voldsom stigning

Og det smitter af i den lokale klub i Hørning, hvor både voksne og børn vælger hockeystaven fremfor ketcheren med en fremgang på 50 procent.

- Der er bedre muligheder for at drible i floorball end i ishockey, det er klart, der er mere fart og fysisk på ishockey, men rent teknisk, giver staven og den runde bold flere muligheder. Og så er det bare nemmere at komme til floorball, fortæller Anders Lovén.