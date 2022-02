Stærekasse blitzede 600 uden grund

Mere end 600 bilister er fredag blevet blitzet på Grenåvej i Aarhus, selv om de ikke har kørt for stærkt.

Det fortæller Østjyllands Politis kommunikationsmedarbejder Jakob Christiansen.

- Firmaet, der står for apparaterne, har gjort os opmærksom på, at der har været en teknisk fejl, der gjorde, at den blitzede ved for lav hastighed, siger han.