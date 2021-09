Stadsgartner skal sikre det grønne i Aarhus´ nybyggeri, mener Venstre

Denne skal på samme måde som stadsarkitekten stå for, at der er en overordnet planlægning, når det gælder byens nybyggeri - bare blot med fokus på de grønne områder.



- Jeg hører, at aarhusianerne er optagede af, at vi får mere grønt i vores byggerier og i opholdsarealerne. Det er det, stadsgartneren skal være med til at kvalificere, siger Bünyamin Simsek (V), der er Rådmand for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune til TV2 ØSTJYLLAND.