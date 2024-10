Stadfæster advarsel til AGF-spiller

AGF må undvære forsvarsspilleren Felix Beijmo i søndagens kamp mod FC Midtjylland i Superligaen.

Den aarhusianske klub skriver på sin hjemmeside, at Fodboldens Disciplinærinstans holder fast i den advarsel, Beijmo fik i forbindelse med tumulten efter slutfløjtet i kampen mod Brøndby.

Her tog Brøndby-træner Jesper Sørensen fat i svenskeren, som ifølge AGF takkede for kampen og sagde: "See you next time". Sørensen blev udvist, mens Beijmo fik sit andet gule kort.

- Vi tager dommen til efterretning, men vi stiller os meget uforstående over for den. Vi har fremlagt meget klar dokumentation i form af tv-billeder, samt Jesper Sørensens udlægning af sagen, hvor han bekræfter, at han ikke følte sig provokeret af Felix Beijmo og tager det fulde ansvar for situationen, siger AGF-direktør Jacob Nielsen.