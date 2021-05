Spritbilist faldt i søvn ind over rattet, da han ventede på grønt lys

En 45-årig mandlig bilist blev natten til tirsdag anholdt i det centrale Aarhus og sigtet for spirituskørsel.

Manden gjorde opmærksom på sig selv, da han faldt i søvn ind over rattet, mens han ventede på grønt lys ved et lyssignal. Manden har ifølge politiet erkendt at have drukket 'en del' øl, inden han satte sig i bilen og kørte.

Omkring klokken 00.30 fik en kvindelig bilist færten af spritbilisten, da hun holdt bag ham i lyskrydset ved Bernhardt Jensens Boulevard og Kystvejen i Aarhus. Da lyset skiftede til grøn, blev bilen nemlig holdende. Kvinden og en anden mand på stedet kunne se, at bilisten lå at sov ind over rattet.

De fik ifølge politiet rusket liv i den 45-årige bilist, som efterfølgende kørte videre. Kvinden nåede dog ifølge politiet at bemærke, at der lugtede af alkohol i bilen.