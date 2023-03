Springvand slides op af vand - nu kommer kommune med garanti

Hvis du har set frem til igen at se det store springvand 'Endless Connection' på Aarhus Havn for fuld kraft, så må du væbne dig med tålmodighed.

Der er nemlig ikke fundet en permanent løsning på det problem, hvor den omkringliggende asfalt bliver slået i stykker af strålerne fra springvandet.

- Vi er i gang med at undersøge en permanent løsning. Enten skal vi have skiftet asfaltbelægningen ud med en helt ny og stærkere belægning, der kan holde til vandet. Ellers skal vi lave en løsning, hvor vi kan få en anden form for belægning, siger Hans Henrik Rasmussen, arealansvarlig hos Teknik og Miljø i Aarhus Kommune.