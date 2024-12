Tredje parti på ét år: - Splittelsen blev for stor

- Moderaterne står for alt det, jeg gerne vil med min politik. Jeg brænder for ældreområdet og for velfærdsområdet. Jeg vil sammen med dem kæmpe for nye reformer på ældreområdet, blandt andet frisættelse af plejehjem.

- Den radikale byrådsgruppe havde i forvejen svært ved at finde hinanden, og det var svært at bidrage i. Jeg forsøgte at samle trådene, men det har været ufatteligt svært. Det kunne ikke forene sig.

Skiftet sker, ifølge byrådsmedlemmet, fordi den interne splittelse i byrådsgruppen i Radikale Venstre har været for stor. Så stor, at den har blokeret for det politiske arbejde.

Byrådsmedlem i Aarhus Kommune Polly Dutschke har tirsdag morgen annonceret, at hun for anden gang på bare ét år skifter parti. Hun blev valgt ind i 2022 for Socialdemokratiet, men skiftede tilbage i februar parti til Radikale Venstre, hvor hun også blev gruppeformand. Nu skifter hun 10 måneder senere til Moderaterne.

- Moderaterne er stadig et nyt parti og har lige fundet fundamentet til at gå videre ind lokalpolitik i Aarhus. Derfor er det afgørende for mig, at det er nu, jeg skifter, hvis jeg skal nå at rykke på dagsordner inden kommunalvalget næste år.

Var skiftet fra Socialdemokratiet til Radikale Venstre tilbage i februar 2024 nødvendigt?

- Det var det på daværende tidspunkt. Hvis man skal føre noget ud i livet politisk, så skal man nogle gange tage de her lidt vilde valg for virkelig at kunne trumfe. Jeg ved, at alt har konsekvenser, men det er virkeligheden i det politiske spil.

Hvilke konsekvenser tænker du, at endnu et partiskifte kan få?

- Jamen, det kan have konsekvenser for, hvordan man ser mig som vælger og borger. At jeg tror på, at et mandat kan ændre noget. Men det tror jeg, det kan fordi velfærdspolitikken er så vigtigt, og fordi vi er et regeringsparti.