Sophie delte beskrivelse af overgrebsmand: Pludselig væltede det ind med beskeder

Episoden skete 1. juni 2022. Hun havde en rigtig dårlig mavefornemmelse omkring det, men tænkte i starten, at det var hendes egen skyld, at hun ikke havde gjort fysisk modstand.

- Jeg havde egentlig ikke lyst. Og jeg sagde flere gange, at jeg ikke ville have ubeskyttet sex med ham. Han havde ikke noget kondom, men respekterede ikke mit nej og var enormt insisterende. Han holdt mig nede, og jeg havde det frygteligt med det, men til sidst tænkte jeg, at det nok var lige så nemt bare at gå med til det og få det overstået, siger 23-årige Sophie fra Aarhus.

Hun sagde fra og skældte ham ud, men han syntes bare, det var sexet. Han pressede på, for at de skulle have sex.

To andre kvinder, der også var blevet voldtaget af ham, var klar til at anmelde ham, og sammen gik kvinderne på politistationen.

Sophie anmeldte først manden 7. juni, efter det ved et rent tilfælde gik op for hende, at hun ikke var den eneste på det aarhusianske datingmarked, der havde været i kløerne på ham. Og da hun skrev et opslag i en Facebook-gruppe for kvinder, strømmede beskederne ind.

Den mand, hun havde mødtes med to gange - og som i starten virkede veltalende og charmerende - havde vendt 180 grader. Hun havde afvist ham. Sagt fra, sagt nej. Og alligevel endte besøget i hendes lejlighed sidste sommer med et samleje, som hun i dag har anmeldt ham for voldtægt for.

Lige der gik det op for hende, at hun ikke anede noget om den mand, hun havde datet et par uger. Og at det, hun vidste, sikkert var løgn.

Og da hun bad ham lade hende være, fordi hun følte sig utryg og truet af ham, spurgte han, hvordan hun egentlig turde holde ham for nar på den måde. For han vidste jo alt om, hvem hun var, og hvor hun boede, mens hun omvendt ikke vidste noget om ham.

TV2 Østjylland har set en række screenshots og beskeder sendt mellem Sophie og manden og en kvittering fra Østjyllands Politi om, at hun har anmeldt manden for voldtægt.

Sophie fremgår kun med et mellemnavn i artiklen, fordi hun er bange for repressalier fra manden og ikke ønsker, andre skal vide, at hun har oplevet et seksuelt overgreb.

- Jeg fik dog spurgt, om politiet havde en medarbejder med det navn, han havde angivet, ansat, og det var der ikke. Det var både trygt og utrygt at høre. For hvem i al verden er han? siger Sophie.

- Det fik mig til at gå helt i panik. Jeg ringede til politiet, som sagde, de ikke kunne gøre noget, medmindre jeg kunne bekræfte, at han rent faktisk stod i min have, men jeg turde simpelthen ikke rulle gardinerne op.

- Jeg ved godt, jeg lyder paranoid. Men jeg følte, jeg var i reel fare, og prøvede at passe på mig selv ved at isolere mig i lejligheden og informere mennesker omkring mig om situationen, siger hun.

I stedet lod hun være med at gå udenfor om aftenen, lukkede vinduer og døre og rullede alle gardinerne for. Hun beskrev manden for sin nabo og bad ham holde øje med, om han skulle dukke op. Og så tog hun sin køkkenkniv med ind under sengen, når hun skulle sove.

Studieveninden endte med at anmelde manden for voldtægtsforsøg.

- Dér ændrede det sig for mig. For hvis det er sket for mig og min studieveninde, hvor mange andre kvinder kan han så ikke have chikaneret og forgrebet sig på? siger Sophie.

- Han forsøgte at få sine hænder ind under mit tøj og lykkedes også delvist med det, selvom jeg klart havde sagt, at jeg ikke var interesseret. Jeg er dog stærk og fik ham skubbet væk, siger studieveninden.

Manden havde presset på for at besøge hende, selvom hun var syg, og da hun sagde ja til, at han måtte komme forbi til en kop te

Sophie besluttede sig for at skrive et opslag i en Facebook-gruppe for kvinder, der søger veninder i Aarhus, hvor hun uden at gå i detaljer skrev, at hun havde mødt en mand, hun ville betegne som farlig. Hun skrev, at han er rødhåret, hvilket fornavn han præsenterer sig med, og at han angiveligt er mellem 29-34 år.

- I løbet af den første time strømmede beskederne ind. Det blev jeg ret chokeret over. Det er voldsomt at høre, hvad andre har været udsat for af den samme mand, siger Sophie.