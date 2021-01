Som i et computerspil: Påkørt, hevet ud af bilen og truet med kniv

- Anmeldelsen gik på, at en bil var blevet indrammet af to andre køretøjer. Det endte med, at en bil forsætligt påkørte en anden bil, hvorefter en af de forurettede blev overfaldet og frarøvet. Gerningsmændene var væk, da vi kom til stedet, fortæller Janni Lundager, kommunikationsmedarbejder, Østjyllands Politi.

Politiet afspærrede kort efter området, hvor biljagten endte og afhørte de forurettede og flere vidner.



Slået og truet med kniv

En af de forurettede, en 27-årig mand, har forklaret politiet, at flere personer kom gående hen mod bilen. En af personerne trak ham ud af bilen, hvorefter han blev slået og truet med en kniv, alt imens en anden person stjal den 27-åriges bæltetaske fra bilen.

Ifølge vidneforklaringer kørte gerningsmændene fra stedet ad Rosenvangs Allé mod øst og drejede til højre i krydset ved Oddervej. De to biler beskrives som en mindre Hyundai og en Toyota Yaris.

- Vi er ved at løbe nogle af de informationer op, som vi har fået. For at finde ud af, hvad der præcist er sket, siger Janni Lundager.

Søger vidner

Gerningsmanden, der hev den 27-årige ud af bilen og slog ham i ansigtet, beskrives som:

• Mand

• 20-30 år

• Ca. 180 cm høj

• Formentlig arabisk af afstamning

• Var iklædt sort hue, hætte og maske

• Var bevæbnet med en sort foldekniv

Østjyllands Politi hører gerne fra eventuelle vidner, der kan bidrage med yderligere oplysninger vedrørende de to biler eller de personer, der befandt sig i bilerne.

Politiet kan kontaktes på telefon 114.