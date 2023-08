Som et forsøg kan du køre gratis med bybusser og letbane

Hvis du skal ud at køre med bybus eller letbane på søndag i Aarhus Kommune, kan du roligt lade rejsekortet blive i lommen. Som en del af forsøget med bilfri søndag er det besluttet at gøre den offentlige transport gratis for alle hele dagen. Helt konkret betyder det, at man kan rejse gratis med de gule bybusser samt med letbanen på alle strækninger fra endestation til endestation – altså også ud af kommunen. Det oplyser Aarhus Kommune i en pressemeddelelse. Udvalgte steder bliver uden biler Aarhus Kommune har givet lov til at syv gader og en plads på søndag i forskellige tidsrum vil være lukket land for biler, så asfalten er fri til aktiviteter som loppemarkeder, koncerter og fælles kagespisning. Det drejer sig om blandt andet Mejlgade, Ingerslevs Plads og Sankt Johannes Allé. Alle otte steder bliver lukket efter ansøgning fra folk i området, der ønsker at lave et arrangement.

Her bliver vejene spærret af Violvej, Risskov. Vejfest med blandt andet kagearrangement og aktiviteter for børn.

Myntevej, Risskov. Fællesskabsfremmende vejfest.

J.L. Heibergs Gade, Åbyhøj. Loppemarked og aktiviteter for børn og voksne.

Ystadgade, Aarhus N. Fællesspisning og masser af aktiviteter i børnehøjde.

Holbergsgade, Aarhus C. Vejfest for nærmiljøet arrangeret af gadeforeningen Wilsters Venner.

Ingerslevs Plads, Aarhus C. Markedsplads med tøjsalg og legeområder for børn arrangeret af Nabo Kiosk.

Sankt Johannes Allé, Aarhus C. Naboarrangementet med kaffe, akustisk musik og dialog om planerne for det grønne hjørne mellem Trøjborgvej og Larsen-Ledets Gade.

Mejlgade, Aarhus C. Kage, fællessang og simpel leg arrangeret af kollektivet Det Gule Hus. arrow-down

- Vi kommer til at afspærre flere strækninger på søndag, som vil påvirke privatbilismen. Derfor tilbyder vi disse alternativer til berørte borgere og besøgende. Når det er sagt, så håber vi også, at mange andre vil ’lege’ med og lige denne dag få lyst til at prøve andre transportformer, end de plejer, siger Trine Buus Karlsen, byrumschef, Teknik og Miljø og fortsætter: - Det vil give os nogle unikke betragtninger af, hvad udtrykket bliver, når bilerne rykker ud, mens vi kan få data på, hvad der sker, når det er gratis at køre med den kollektive trafik.

Ingerslevs Plads er blandt de spærrede områder på søndag. Her er - som det fremgår af skiltet - spærret fra klokken 07 til 21. Foto: Iben Sørensen

Havde håbet på mere Ideen med en bilfri søndag opstod på initiativ fra byrådsmedlemmet Thure Hastrup (UFP), der under sidste års budgetforlig fremlagde forslaget, som blev vedtaget af 30 ud af 31 byrådsmedlemmer.

Thure Hastrup havde med forslaget håbet, at endnu flere områder i byen ville være uden biler.

Han mener, det er for uambitiøst og noget, der burde have været mere gennemarbejdet, hvis det virkelig skal have en effekt. - Det var ikke det her, jeg havde i tankerne, da jeg stillede forslaget. Jeg ser det mest som et lille pilotprojekt, der giver os et praj om, hvad man kan bruge byen til, sagde Thure Hastrup mandag til TV2 Østjylland.

Tilbageblik til 70'erne Aarhus Kommune har sammen med Aarhus Stadsarkiv lavet en udstilling om de bilfrie søndage i 1970'erne, der kan ses i parken ved Musikhuset. Fra klokken 14.30 til 16.30 er der arrangeret en debat under titlen "Biler i byen - hvordan skal Aarhus se ud i fremtiden?" med deltagelse af Anne Mette Boye, stadsarkitekt i Aarhus Kommune, Morten Skou Nicolaisen, afdelingsleder for Mobilitet ved Teknik og Miljø, Maria Wass-Danielsen, seniorkonsulent hos Urban Creators, Jacob Bundsgaard, borgmester i Aarhus Kommune, Nicolaj Bang, rådmand for Teknik og Miljø, Christian Budde, rådmand for Sundhed og Omsorg og Thure Hastrup, byrådsmedlem og initiativtager til bilfri søndag.