Solaiman gik fra 30.000 kr. om måneden til 6.400

Stigningen betyder, at der i antal er kommet flere ældre elever på elektrikeruddannelsen i Hadsten. Erik Kristiansen har talt med to, der valgte uddannelsen som led i et karriereskifte.

- Den ene var baseret på en arbejdsulykke, den anden fordi det gav mulighed for en ny fremtid. Det, tror jeg, er meget sigende for valg af ny vej i livet, siger Erik Kristiansen.

Er det en god ting, at I har flere ældre elever på uddannelsen?

- Vi er glade for, at der også er nogle, som ikke kommer lige fra folkeskolen. De er gode lærlinge og dygtige i klassen. Det giver et godt læringsmiljø at have forskellige aldersgrupper, siger Erik Kristiansen.