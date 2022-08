Sofies madbudget er lig nul - maden finder hun i skraldespanden

Store partier havregryn bruger hun for eksempel til at bage eller lave musli. De mange grøntsager, hun finder, bliver ofte til wok eller tærte.



Blev syg en gang

Sofie arbejder til daglig på en café, og selvom man måske skulle tro det, så er det ikke af nød, hun skralder. For hende handler det mere om at få brugt maden end at spare penge.

Derfor dokumenterer hun også alt det, hun finder, på sin Instagram-profil, dumpsterdivingwsoff.

- Jeg synes, det er vigtigt, at der er fokus på madspild, fordi det er sådan et kæmpe problem. Jeg synes bare, at det er så ærgerligt, at der er så meget mad, der bliver smidt ud, når der er folk i verden, der sulter, siger Sofie.