Sofie Junge er årets fodboldspiller i verden

Den danske fodboldspiller Sofie Junge Pedersen er årets fodboldspiller i verden i 2024.

I hvert fald, hvis man spørger den britiske avis The Guardian, der lørdag hædrer Junge med prisen "The Guardian Footballer of the Year".

Prisen har været uddelt siden 2016 og gives til en fodboldspiller - uanset køn - som har "gjort noget virkelig bemærkelsesværdigt, hvad enten det er ved at overvinde modgang, hjælpe andre eller sætte et sportsligt eksempel ved at handle med ekstraordinær ærlighed".

Sofie Junge er den anden dansker, der modtager prisen. I 2021 gik den til Simon Kjær, der blev hædret for sin optræden omkring Christian Eriksens hjertestop under EM.

Junge er til daglig er på kontrakt hos Inter i Italien og har især gjort sig bemærket ved at bruge sin stemme til at kæmpe for klima og menneskerettigheder.

- Det driver mig virkelig. Vi har et ansvar for i det mindste at prøve at gøre en lille smule for andre mennesker, siger hun i et interview med The Guardian.

Protesterede mod FIFA

I oktober stod hun sammen med to kolleger fra New Zealand og Holland bag et åbent brev, der kritiserede Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) for en ny sponsoraftale med et saudiarabisk oliefirma

Spillerne var utilfredse med Fifas tætte samarbejde med et land, der ikke overholder menneskerettigheder og undertrykker kvinder.

Aftalen er også et skidt signal i kampen mod klimaforandringerne, lød det i brevet, der i alt blev underskrevet af 135 kvindelige spillere fra 27 lande.

Sidste år stod hun i spidsen for en gruppe spillere, der satte sig for at udligne klimaaftrykket fra de mange flyvninger i forbindelse med kvindernes VM i Australien og New Zealand. Gruppen gav blandt andet donationer til en række klimaorganisationer.

- Der menes at være tre en halv milliard fodboldfans i verden. Det betyder meget for så mange. Vi spillere er også mennesker, og vi har en platform, vi kan tale fra, siger Sofie Junge.

- Hvis du ikke har et håb, vil du bare læne dig tilbage og gøre ingenting. Det kan være svært nogle gange, men vi skal være positive, for ellers er der intet, der ændrer sig. Vi er nødt til at blive ved med at håbe og lægge pres på for at forandre tingene og også forandre os selv, lyder det fra den danske prismodtager.

Sofie Junge Pedersen begyndte sin karriere i IK Skovbakken i Aarhus, inden hun drog til udlandet.

/ritzau/