Nu kan børnene komme i gratis i skole - hjemme fra sofaen

TV2 ØSTJYLLAND tilbyder sofa-skole på tv2østjylland.dk på alle hverdage.

Coronavirus har lukket store dele af Danmark ned, og det gælder også landets skoler. Derfor tilbyder TV2 ØSTJYLLAND og de øvrige TV2-regioner fra torsdag d. 19. marts gratis virtuel undervisning i dansk og matematik til alle elever i grundskolen.

Sådan foregår det

Kl. 8.00 på hver af sofa-skoledagene kan eleverne hente undervisningsmaterialet på sofaskolens hjemmeside. På hjemmesiden vil det også fremgå af klassiske skoleskemaer, hvilken type af undervisning eleverne kan forvente.

Til 0.-3. klasse har Sofaskolen lavet en kort undervisningsfilm, som I kan se i fællesskab. Derefter kan I arbejde videre i de undervisningsmaterialer, vi linker til her på siden.

4.-9.-klasses-undervisningen er sammensat, så eleverne selv kan arbejde med det inden for en overskuelig tidsramme.

Se skema og hent undervisningsmateriale her

Opgaver for 0.-3. klasse

Opgaver for 4.-9. klasse (livestream starter kl. 9.00)

Kl. 09.00-10.00: Undervisning for 4.-6. klasse

Kl. 10.00-11.00: Undervisning for 7.-9. klasse

Kl. 13.00-13.15: Undervisning for 4.-6. klasse

Kl. 14.00-14.15: Undervisning for 7.-9. klasse