Sørgebind og kister: - Demokratiet er måske dødt

Onsdag træffer byrådet i Aarhus Kommune en afgørende og yderst omdiskuteret beslutning. De skal nemlig langt om længe stemme for eller imod den havneudvidelse, som har været på tale gennem fem år. Et flertal i byrådet har på forhånd meldt ud, at havneudvidelsen i første omgang bliver 43 hektar. Derfor skal beslutningen onsdag blot stemmes igennem. Store demonstrationer På trods af den reduceret plan har havneudvidelsen fortsat mange modstandere, der blandt andet peger på de konsekvenser en udvidelse har for miljøet. Derfor var et stort antal mennesker mødt op foran Aarhus Rådhus onsdag.

Demonstranterne var mødt op med sørgebind.

De var mødt op med blandt andet sørgebind og kister i håbet om at påvirke politikernes beslutning. - Det bedste scenarie for i dag er, at man udskyder beslutningen og sender den til hjørne. Det har vi bedt om til alle de møder, vi har været til, siden maj 2022, siger Søren Wichmann Matthiessen, der er formand for Højbjerg, Holme, Skåde fællesråd.

Søren Wichmann Matthiessen har fra starten været modstander af en havneudvidelse.

Er det ikke lidt dramatisk at gøre det til en begravelse?

- Jeg synes, at det er vældig dramatisk at komme jord og byggeaffald i stor stil i Aarhus Bugten. Jeg synes ikke, at det er dramatisk at gøre opmærksom på, at måske er demokratiet dødt i Aarhus. Han bliver bakket op af Jette Kaae, der også var mødt op til dagens demonstration. Hun var tydeligt påvirket af hele situationen.

Jette Kaae var tydeligt berørt over havneudvidelsen.

- Det er sådan, vi synes, at det er. Det er virkelig en begravelse. Det er rigtig, rigtig trist, siger hun, inden hun tørrer en tåre væk fra øjet. Reduceret udvidelse 104 hektar lød borgmester Jacob Bundsgaards oprindelige ønske for en udvidelse, da planerne blev præsenteret for omkring et år siden. Siden da har diskussionen raset mellem fortalere og modstandere af udvidelsen, og den endelig plan bliver altså 43 hektar.

Socialdemokratiet med borgmester og i øvrigt også havneformand Jacob Bundsgaard i spidsen ville have en udvidelse på 104 hektar. Fredag lød det fra Venstre, at de til en start kan nøjes med 30 hektar.