Sørens skilt er ulovligt - men han nægter at fjerne det

I årevis har en klage hjemsøgt Søren Wiesauer, der driver Dykker-butikken i Aabyhøj i Aarhus. Kommunen er efter hans skilte på facaden, og det er blevet til en kamp, der efterhånden føles uendelig for butiksejeren. Dykker-butikkens logo hænger på butikkens facade samt et tilhørende skur. Kommunen har meddelt Søren Wiesauer, at teksten i logoet gerne må blive stående, men billederne under skal fjernes.

Det er skiltet her, der er til debat. Teksten må gerne blive - men billederne skal væk.

Det vil butiksejeren dog ikke, da billederne ifølge ham er en del af logoet. - Jeg er allerede gået med til, at vi cutter det af i hjørnerne, og vi snævrer det ned for at få lukket den her sag. Men den er ikke blevet lukket endnu, siger Søren Wiesauer. Klage siden 2019 Hele sagen tager udgangspunkt i en klage fra 2019 fra det lokale fællesråd. Ifølge både klagen og kommunen skal skiltningen gøres mindre, fordi butikken ifølge lokalplanen ligger i et parcelhuskvarter og ikke i et torvområde. Grænsen går lige på den anden side af Søren Wiesauers butik.

Grænsen mellem parcelhuskvarter og torvområde går lige ved huset.

Tidligere har kommunen også ville have billederne på butiksvinduerne fjernet og antallet af flag foran butikken reduceret. Begge dele er dog nu blevet droppet. Lokalrådet har siden lagt sagen på hylden, men kommunen holder fortsat fast i, at skiltningen ved butikken er ulovlig. De mange år med kommune-kamp er begyndt at slide på Søren Wiesauer. - Når jeg får på e-boks, at der er svar fra kommunen, går der et par dage, inden jeg åbner. Det er begyndt at være en stressfaktor. Jeg magter simpelthen ikke at se det, siger han. Skal være ens for alle Søren Wiesauer ville ønske, at reglerne var ens for alle, så butiksejere var klar over, hvad de skulle rette sig ind efter - og så ville han ikke være nødt til at kæmpe mod kommunen hele tiden.

Ifølge Jøren Ullits, der er lektor i forvaltningsret ved Syddansk Universitet, er det problematisk, hvis butiksejere skal "forhandle" om loven. - Så kommer vi til at have én retstilstand på den ene side af parcelhuskvarteret, og en anden på den anden side. Det kan man ikke. Man skal have en ensartethed, i den måde man applicerer reglerne på. Det er et krav, siger han.

Søren Wiesauer håber snart at få lukket sagen.