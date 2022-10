Søndag vender røgen - advarer udsatte borgere igen

Snart overstået

Borgere i området omkring Studstrupværket har i 16 dage været plaget af røg fra en brand i en silo, der oprindeligt indeholdt 56.000 ton træpiller.



Lørdag oplyser beredskabsdirektør Kasper Sønderdahl, at borgerne i området så småt kan begynde at glæde sig til et liv, hvor de ikke behøver tjekke vindretningen konstant.

- Det er meget svært at sige præcist. Men vi skal nok fortsætte tre til fem dage endnu. Vi kører stadig træpiller ud fra siloen, og det er den plan, vi fortsætter med, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Fredag lød meldingen, at der ville være massiv røgudvikling lørdag, fordi man ville forsøge at hælde massive mængder vand på den resterende del af træpillerne.