Socialdemokratiet om partihopper: - Det var en meget stor overraskelse

Onsdag aften meldte Mahad Yussuf, der er medlem af Aarhus byråd, ud, at han skifter fra Socialdemokratiet til Radikale Venstre.

Og udmeldingen kommer i den grad bag på hans gruppe i byrådet.

- Det var en stor, stor overraskelse for os – en meget stor overraskelse - og det er uforståeligt, siger gruppeformand for Socialdemokratiet, Lone Hindø, til TV2 ØSTJYLLAND.

Mahad Yussuf har valgt at skifte parti, da han mener, at Socialdemokratiets værdipolitik på landsplan er blevet for højreorienteret.

Mahad Yussuf i midten skifter fra Socialdemokratiet til Radikale Venstre.

- Det er jo en overvejelse, jeg har haft i længere tid. Det er ikke på grund af en enkeltstående hændelse, men et sammensurium på det værdipolitiske spørgsmål. Vi kommer så langt ud på højrefløjen, at jeg ikke længere kan se mig selv være med i det, siger Mahad Yussuf til TV2 ØSTJYLLAND.

Statsministeren var for hård

Han nævner Statsministerens seneste pressemøde om COVID-19 som udslagsgivende for hans beslutning.

- Jeg er skuffet over statsministerens hårde udmelding – at hun giver en bestemt gruppe skylden, siger han.

Mette Frederiksen sagde på pressemødet den 15. august, at det er vigtigt at nævne, hvis der er smitte i bestemte befolkningsgrupper.

Når der opstår smitte i specifikke grupper, har de grupper et særligt ansvar for at rette op på situationen. Sådan lød det fra Statsministeren pressemødet.

Udmeldingen kom efter en debat om, hvorvidt det var vigtigt at sige, at 70 procent af de smittede i en bestemt uge havde ikke-vestlig baggrund. I Aarhus blev somaliere fremhævet som personer, der var særlig hårdt ramt.

- Vi skal selvfølgelig tale om det på en ordentlig måde, men tallene de skal frem, fordi det er den eneste måde, hvor myndighederne kan bekæmpe coronaen. Selvfølgelig skal vi have forklaringerne med(…)men vi bliver også nødt til at spørge, om det er den eneste forklaring, sagde statsministeren på pressemødet.

- Jeg kan ikke se, hvorfor hun skulle nævne det. Men det er ikke kun pressemødet, men også hele paradigmeskiftet, der har betydning for min beslutning, siger Mahad Yussuf.

FAKTA OM PARADIGMESKIFTE: Sidste år vedtog den tidligere regering et såkaldt paradigmeskifte med støtte fra Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti. Konkret handler paradigmeskiftet i hovedtræk om: Opholdstilladelser til flygtninge og familiesammenførte skal fremover kun gives med henblik på midlertidigt ophold.

Integrationsydelsen sænkes med 2000 kroner for enlige forsørgere og 1000 kroner for gifte og samboende. Den ændrer også navn til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse for at sende et signal om, at man ikke skal integreres, men sendes hjem, når det er muligt.

Der indføres et loft over antallet af familiesammenføringer. Kilde: TV2

Krænket og tøsefornærmet

Nogle kalder Mahad Yussuf tøsefornærmet og krænket på Facebook, og til det siger han:

- Jeg er hverken fornærmet, og det er ikke en beslutning, jeg har taget lige med det samme. På facebook kan man også se de kritiske røster, jeg har været ude med gennem tiden. Det er en overvejelse, jeg har haft længe, beslutningen har ikke været nem for mig, forklarer Mahad Yussuf.

Hans tidligere gruppeformand i byrådet i Aarhus mener ikke, at der er den store forskel på rummeligheden i Socialdemokratiet og Radikale Venstre i Aarhus Byråd, da de ifølge hende er med i de samme aftaler om beboersammensætninger i blandt andet Gellerup og Bispehaven.

Gruppeformand Lone Hindø mener, at den socialdemokratiske gruppe i Aarhus byråd er rummelig.

Hun fortæller også, at de respekterer beslutningen, og de ønsker ham held og lykke i Radikale Venstre.

Mahad Yussuf håber, at han fremadrettet vil bevare det gode samarbejde og sammenhold med socialdemokratiet, selvom han skifter parti.

