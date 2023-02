Snart kan Susanne og kollegerne få en ekstra fridag om ugen

- Selvfølgelig er jeg det. Det er også derfor, jeg synes, det skal være noget, man prøver. Og så skal man have lov til at gå tilbage til sin gamle arbejdsplan, hvis man ikke kan holde til det, siger Susanne Eriksen.

Er du bekymret for, om du kan holde til at arbejde 10-12 timer om dagen?

- Jeg har ikke tænkt mig at få et arbejde, så derfor vil jeg gerne kunne holde til det i den tid, jeg har tilbage, siger hun.

- Jeg synes, det lyder som en god ide, fordi man så kan så kan have en kortere arbejdsuge. Især for mig, der som en af få er fuldtidsansat, siger Susanne Eriksen, social- og sundhedshjælper på Thorsgården.

Grænsende til naivt

For rådmand for Sundhed og Omsorg i Aarhus Christian Budde (V) er den kommende forsøgsordning et spørgsmål om at afsøge nye muligheder for at have nok hænder til kommunens plejekrævende borgere.

- Vi står i en situation, hvor vi er nødt til at være lidt kreative - grænsende til det naive - i forhold til at insistere på, at vi skal prøve nogle nye modeller af, siger han.

Og det kan da også vise sig at blive en fordel at kunne tilbyde nuværende og potentielle medarbejdere sådan en løsning, lyder det fra forstanderen på Plejecentret Thorsgården.

- Man kunne godt forestille sig, hvis man laver en firedages arbejdsuge, at nogle kunne ønske at gå lidt op i tid, siger forstander Nana Bach, hvis største udfordring lige er at rekruttere nok medarbejdere.