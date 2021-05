Snart kan rystesyge behandles i Danmark

I samme ombæring indføres også nye retningslinjer for, hvornår patienter med rystesyge skal henvises til avanceret kirurgisk behandling.

Det kan foruden ultralyd være såkaldt dyb hjernestimulation (DBS). Her opereres en elektrode ind i hjernen.

- Den nye visitationsretningslinje skal være med til at skabe et ensartet og fagligt solidt grundlag for, at patienter, der har behov for behandling enten med DBS eller fokuseret ultralyd, henvises til det, siger Agnethe Vale.