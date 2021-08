Snart kan elbiler parkere gratis på alle offentlige p-pladser i Aarhus

Hvorfor skal nogle mennesker have lov at parkere gratis frem for andre. Det er jo ikke alle, der har råd til en elbil?

- Hvis vi skal nå vores 2030-mål, så er transporten en rigtig vigtig ting, og hvis vi som kommune skal løse den opgave, så skal vi have de private med. Man kan efterhånden få elbiler, der ikke er så meget dyrere end almindelige biler, og så er der nogle, der vælger at prioritere at have en elbil, og det vil vi gerne belønne, siger Steen Bording Andersen.