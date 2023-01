Snart kan du smage klimaneutralt rugbrød

Hvis du kan vente et par år med at få serveret, kan du også sætte tænderne i verdens første klimaneutrale rugbrød.

Det er udviklet hos innovationshuset Seges Innovation i Aarhus, der sammen med blandt andre Kohberg og Aarhus Universitet er ved at undersøge, hvordan de første klimaneutrale fødevarer uden brug af klimakreditter kan produceres.



- Vi vil være de første i verden til give forbrugerne muligheden for at købe reelt klimaneutrale fødevarer. Virkemidlerne findes, men ingen har før kombineret dem for at producere fødevarer på en måde, hvor der opnås klimaneutralitet inden for værdikæden, siger Jens Elbæk, afdelingschef i Planter & Miljø i Seges Innovation, i en pressemeddelelse.



Partnerne udvikler klimaneutralt rugbrød og havregryn og laver en såkaldt livscyklusanalyse, så man sikrer sig, at det ikke bare klimakompenseres, men også bliver klimaneutraliserede.