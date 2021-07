Smitten stiger kraftigt i Aarhus

Søndag blev 132 aarhusianere testet positive for corona. Sidste søndag var tallet 30.

På landsplan er 848 konstateret smittede.

Det betyder, at der er sket mere end en firedobling af smittede i kommunen på blot en uge.

Kommunen oplyser, at det især er i Aarhus Midtby og blandt unge, der endnu ikke er vaccinerede, at smitten breder sig netop nu. Men enkelte ældre rammes også.

Derfor opfordrer Aarhus Kommune til fortsat at huske at passe på hinanden, når man færdes blandt andre mennesker, så smitten igen kan komme under kontrol.

- Det er supervigtigt at du er opmærksom – holder afstand og følger reglerne for hygiejne og ikke mindst får en test, hvis du har mistanke om smitte, skriver de i opslaget

- Nu skal vi kigge på de unge

Mandag stiger antallet af indlagte coronapatienter på landsplan fra 8 til 37.

Trods et fortsat lavt antal indlagte med coronavirus, mener Eskild Petersen, adjungeret professor i infektionssygdom ved Klinisk Institut på Aarhus Universitet, at man skal tage de stigende smittetal alvorligt.

- Jeg mener, at epidemien er ved at skifte karakter. Nu har vi fået vaccineret den sårbare del af befolkningen, så nu skal vi kigge på de unge.

- Godt nok giver de smittede unge en lav belastning på sundhedsvæsenet, men en del af dem bliver ramt af forskellige langtidsfølger efter covid-19, og det skal vi holde øje med.

Derfor bør man heller ikke slippe de resterende restriktioner helt, vurderer han.

Der er ligesom søndag ni indlagt på en intensivafdeling, hvoraf syv er så syge, at de har brug for en respirator. Der er ikke registreret nogen nye dødsfald.