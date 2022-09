Smidt ud af Danmarksserien - nu venter AGF

Han har været sportschef 10-12 år og var egentlig stoppet, men er blevet draget tilbage.

Og den virkning virker klubben til at have på folk. Mange af spillerne har en fortid i lokale klubber som Aarhus Fremad og Brabrand IF, men de bliver hængende i Vatanspor.

- Vi er sødere end de andre, haha. Ej, men her er virkelig en helt anden stemning, og vi laver mange arrangementer.