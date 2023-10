Smart gps-teknologi: Giver busser 'grøn bølge' på centrale veje

"Grøn bølge i Aarhus".

Det kunne godt være et nyt hit fra Gnags og Peter A.G., og chaufførerne i de gule, aarhusianske A-busser kunne så passende nynne med på melodien, mens de kører uhindret igennem trafikken på Ringvejen.

Der er imidlertid ikke tale om en sangtekst. Nej, grøn bølge er en teknologi, som busserne snart kommer til at tage i brug, og formålet er, at det hele skal glide nemmere.

Aarhus Kommune oplyser, at dets folk i den her uge er i gang med at kode signalanlæggene i 16 lyskryds langs Ringvejen fra Viby til Christiansbjerg.

Teknologien bruger gps i busserne til at fortælle signalanlæggene, at bussen er på vej, så lyset er grønt, når bussen når frem i krydset. Desuden er der grønt lys i længere tid, så bussen er sikker på at komme med over, før det skifter til rødt.

- Indsatserne skal gøre det mere attraktivt at vælge den kollektive trafik fremfor bilen. Om et par måneder ved vi, hvor meget indsatserne har nedbragt rejsetiden og reduceret forsinkelserne for A-busserne på Ringvejen, lyder det fra Aarhus Kommune.