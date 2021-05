Smadrede flasker og brændt legetøj i børnehave: - Det er utrygt

- Det har været en tilbagevendende udfordring for os. Det er da et irritationsmoment, og det sker hvert år, når vejret tillader det, siger Ove Højbjerg Grandt.

Ifølge Ove Højbjerg Grandt er der perioder, hvor det sker et par gange om ugen. Derfor går pædagogerne en runde på legepladsen hver morgen, for at tjekke om alt er intakt.

Ressourcespild

Forældrerådet i Væksthuset har haft problematikken oppe at vende på møder flere gange. De er frustrerede over, at pædagogerne skal bruge deres tid på at samle glasskår og cigaretter op.

- Det er en rigtig skam, pædagogerne skal bruge deres ressourcer på det, siger Anne Greve, formand for forældrerådet i Væksthuset.